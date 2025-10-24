Логотип РИА URA.RU
СК выясняет обстоятельства удара дрона по дому в Красногорске, где пострадал 8-летний ребенок

СК установит обстоятельства атаки украинского дрона на жилой дом в Красногорске
24 октября 2025 в 12:10
В результате ЧП пострадали пять человек, среди которых ребенок

В результате ЧП пострадали пять человек, среди которых ребенок

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Следственный комитет (СК) России начнет проверку по факту атаки беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«СК России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным совершении преступлений», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее проинформировал, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек. По данным областной прокуратуры, среди раненых находится восьмилетний ребенок. Своими силами эвакуироваться из здания смогли 70 жильцов. В настоящее время на месте инцидента действует оперативный штаб.

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Красногорске

