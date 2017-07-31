Испытательная лаборатория контроля питьевой воды АО «Водный союз» успешно прошла процедуру федеральной аккредитации и готова получить государственный аттестат. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Лаборатория «Водного союза» проверялась на соответствие критериям, установленным на основании положений международных стандартов. Сегодня это обязательная процедура для любой лаборатории.
Группа федеральных экспертов оценивала профессиональную подготовку персонала, его техническую компетентность, оснащение лаборатории приборной базой, состояние лабораторных помещений. Тщательной проверке подверглись система управления документацией и процедура внутреннего контроля качества испытаний и измерений.
«Эксперты отметили высочайший уровень квалификации сотрудников лаборатории и ее технической оснащенности, — сказал и. о. генерального директора АО „Водный союз“ Владимир Овсянников. — Лаборатория оснащена аналитическими весами японского производства, хроматографом „ХРОМАТЕК-КРИСТАЛЛ 5000“, спектрометром атомно-абсорбционным „Квант-Z.эта“, прибором „Флюорат-023М“ и прочими приборами — все это позволяет производить измерения с наибольшей точностью. Ежемесячно в лаборатории проводится более 20 тысяч анализов», — уточнил руководитель компании.
Вода, которая подается из Тобола, проходит очистку и обеззараживание в очистных сооружениях и по разводящим сетям поступает горожанам, исследуется почти по более чем 30 показателям. Ее подвергают физико-химическому, микробиологическому и паразитологическому, радиологическому и иным тестированиям. Контроль воды осуществляется по рабочим программам, согласованным с Роспотребнадзором. Точки контроля, на которых отбираются пробы, расположены как на сооружениях водоподготовки, так и в распределительной сети города. В лаборатории трудятся 24 человека, в их распоряжении более 100 единиц оборудования импортного и отечественного производства.