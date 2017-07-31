В Московской области сотрудники ФСБ задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Возбуждено уголовное дело.
Выходцы из стран Центральной Азии, проживавшие во Владимирской области, собирались организовать теракт. Мужчины связывались с террористами в Сирии и ждали указаний по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для взрывных устройств. О месте, где должен быть совершен теракт, им также должны были сообщить координаторы в Сирии.
Задержанные рассказали силовикам, что собирались вступить в одно из формирований террористической группировки в Афганистане. Один из них признался, что публично призывал к терроризму, передает «Интерфакс».