В Белоруссии раскрыли сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. О новом этапе усиления стратегической обороны страны сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«В декабре нынешнего года он будет поставлен на боевое дежурство», — сказала Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что на этом все дискуссии относительно о размещении «Орешника» в стране считаются завершенными. В настоящее время в Белоруссии завершается процесс подготовки инфраструктуры для размещения этого ракетного комплекса.

