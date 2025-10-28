«Мухич...ты был мне словно брат»: как россияне отреагировали на смерть актера Романа Попова
Известный российский актер Роман Попов, прославившийся ролью Мухича в «Полицейском с рублевки», скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Новость о его смерти стала неожиданностью для поклонников, так как артист до последнего сохранял позитивный настрой, вел съемки и уверял, что идет на поправку.
В соцсетях его вспоминают как доброго и талантливого человека, который стал для многих символом стойкости. Соболезнования родным и близким артиста выразили тысячи пользователей. Подробнее о том, как отреагировали в соцсетях на смерть актера — в материале URA.RU.
«Очень жаль такого талантливого актера»
Пользователи под постами о гибели актера выражают соболезнования. Елизавета С. написала: «Господи, Мухич родной, плачу — очень жаль такого талантливого актера». Другой пользователь, Riko k., отметил: «Мухич... Ты был мне словно брат».
«Был позитивным, постоянно шутил»
Многие из пользователей вспоминают открытость и силу духа Попова, который продолжал работать и оставался на связи с фанатами до последнего времени. «Недавно выкладывал видео, что будет бороться», — написал один из поклонников актера. «Был очень позитивный, постоянно шутил, сказал, что он в ремиссии, что умирать не собирается, с раком договорился, типа... Недооценивал он, конечно, эту болезнь», — пишет другой поклонник артиста.
«Думала, что все будет хорошо»
В комментариях к постам в соцсетях пользователи отмечают, что актер до последнего участвовал в съемках новых проектов. «Думала, что все хорошо будет, когда он снялся в передаче про рак, совсем недавно, а потом такая новость...», — делится мыслями одна из поклонниц актера. Многие вспоминают его участие в недавних киноработах, где Попов с юмором и стойкостью относился к своему диагнозу. «Как жаль. Все серии с его участием пересмотрел. И новый сериал, детективное агентство Мухича начал. Очень хорошо сыграл свою роль», — пишет пользователь Александр.
«Ты навсегда останешься нашим любимым Мухичем»
Некоторые отметили, что 40 лет — это совсем не возраст для смерти. «Какой ужас, так не должно быть!», — пишет Лидия В. Многие желают актеру светлой памяти, а его семье сил. Пользователь Evgenia написала: «Светлая Память! Ромка, ты навсегда останешься нашим любимым Мухичем! Семье соболезнования!!!». Другой пользователь отметила: «Очень жалко…добрый был, актер прекрасный…почему жизнь так не справедлива. Пусть покоится с миром».
Роман Попов с лета 2025 года боролся с рецидивом опухоли мозга — врачи отмечали положительную динамику лечения и планировали отправить актера на реабилитацию. Однако незадолго до поездки у него возникли осложнения, и несмотря на экстренную операцию, спасти артиста не удалось. Попов был известен по роли Мухича в «Полицейском с Рублевки», также он входил в число резидентов известного телепроекта «Comedy Club».
