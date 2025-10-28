Логотип РИА URA.RU
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов конфискацию российских активов

28 октября 2025 в 22:14
Зеленский также обсудил с Давидом ван Вилом энергетическую ситуацию на Украине

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой голландского МИД Давидом ван Вилом, где обсудил вопрос конфискации замороженных российских активов. Как отметил у себя в соцсетях Зеленский, Нидерланды выразили согласие по данному моменту.

«Мы (имеется в виду Зеленский и Давид ван Вил — прим. URA.RU) также затронули вопрос использования замороженных российских активов в пользу Украины. Нидерланды поддерживают это решение», — написал президент Украины в своем telegram-канале.

Зеленский также отметил, что в ходе беседы стороны обсудили энергетическую ситуацию в стране. По словам президента Украины, он поблагодарил главу голландского внешнеполитического ведомства за 19-й пакет санкций, который, по словам Зеленского, направлен на помощь украинского энергосектора.

Ранее журналисты обратились к президенту США Дональду Трампу с вопросом о том, должен ли Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования военной поддержки Украины. В ответ глава американского государства подчеркнул, что не намерен принимать участие в присвоении этих средств. Комментируя вероятность введения новых санкций против России, Трамп заявил, что информация об этом станет известна прессе в ближайшее время, передает 360.ru.

