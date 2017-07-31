В Пермском крае продлили срок домашнего ареста экс-министру спорта в регионе Павлу Ляху. Под арестом он пробудет до 3 октября, передает портал «Рифей Пермь».
Ленинский районный суд Перми решил оставить бывшего министра спорта Павла Ляха под домашним арестом до 3 октября. По информации следователей, причина в том, что Лях не раз нарушал правила нахождения под домашним арестом и якобы встречался с посторонними лицами. Адвокаты просили об изменении меры пресечения, но суд оставил Ляха под домашним арестом.
Павел Лях проходит по уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей из бюджета при реконструкции стадиона «Динамо». Его задержали 4 октября 2016 года. На сегодняшний день он находится под домашним арестом уже 10 месяцев, срок заключения ему продлевали четыре раза.