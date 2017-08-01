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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
01:04  01 августа 2017 0

Трамп уволил Скарамуччи спустя 10 дней после назначения

Возможно, что на решение Трампа уволить Скарамуччи повлиял глава аппарата Белого дома Джон КеллиФото: Wikipedia

Всего десять дней пробыл в должности директора по коммуникациям администрации президента США Энтони Скарамуччи. Как стало известно, в понедельник, 31 июля, Дональд Трамп принял решение о его увольнении.

«Энтони Скарамуччи покинет пост директора по коммуникациям Белого дома, — цитирует телеканал 360 официальное заявление Белого дома. — Господин Скарамуччи счел, что лучше дать главе аппарата Джону Келли возможность начать с чистого листа и возможность сформировать новую команду. Мы желаем ему всего наилучшего».

Напомним, Энтони Скарамуччи занял пост директора по коммуникациям Белорго дома 22 июля. В первые же дни пребывания на своем посту Скарамуччи оказался в центре скандала, публично назвав руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса «чертовым пароноидальным шизофреником». Позже Скарамуччи пришлось пообещать отныне быть более сдержанным в выражениях.

Примечательно, что с назначением Скарамуччи связывают увольнение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Несмотря на то, что Спайсер оставил свой пост по собственному желанию, многие связывают эту отставку с несогласием с назначением Скарамуччи.

Евгений Александров
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