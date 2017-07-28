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28 июля 2017
27 июля 2017
07:54  28 июля 2017 0

Директор Белого дома по коммуникациям обматерил коллег в разговоре с журналисткой

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме очередной скандалФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи обругал своих коллег во время беседы с журналисткой издания The New Yorker Райан Лицца.

По словам сотрудницы СМИ, Скарамуччи позвонил ей, чтобы узнать источник утечек информации из Белого дома. Журналистка, как сообщает RT, предпочла сохранить в тайне имена своих информаторов. Тогда чиновник начал ругать высокопоставленных членов администрации президента, в частности, помощника президента по стратегическим вопросам Стивена Бэннона и руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса.

«Райнс — это чёртов параноидный шизофреник, он параноик», — заявил собеседник корреспондента. После окончания беседы журналистка опубликовала материал об их разговоре в своем издании. В ответ на разразившийся скандал Скарамуччи написал в Twitter, что будет более сдержанным, но не перестанет бороться за повестку Дональда Трампа.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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