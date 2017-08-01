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01 августа 2017
14:16  01 августа 2017 0

«Бейонсе?» Прозрачный комбинезон сделал Лолиту интернет-мемом. ФОТО

Лолита снова на пике славыФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита стала звездой в соцсетях благодаря своему смелому выходу в прозрачном комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку. Пользователи обсуждают наряд певицы, придумывают фотожабы и разного по уровню остроумия комментарии по поводу выхода Лолиты в свет.

В частности, российскую певицу сравнивают с зарубежной коллегой — Бейонсе, которая выходила на сцену в подобном наряде.

Вспомнили и Николаса Кейджа, чей наряд в Казахстане тоже не остался без внимания соцсетей.

Особенного внимания удостоилась встреча Лолита с солистом группы Rammstein.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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