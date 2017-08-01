Певица Лолита стала звездой в соцсетях благодаря своему смелому выходу в прозрачном комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку. Пользователи обсуждают наряд певицы, придумывают фотожабы и разного по уровню остроумия комментарии по поводу выхода Лолиты в свет.
В частности, российскую певицу сравнивают с зарубежной коллегой — Бейонсе, которая выходила на сцену в подобном наряде.
Вспомнили и Николаса Кейджа, чей наряд в Казахстане тоже не остался без внимания соцсетей.
Особенного внимания удостоилась встреча Лолита с солистом группы Rammstein.