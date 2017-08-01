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01 августа 2017
31 июля 2017
11:18  01 августа 2017 0

Певица Лолита вышла на сцену в прозрачном комбинезоне. ФОТО

Певица не устает шокировать публикуФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита в очередной раз шокировала публику, появившись на сцене в прозрачном комбинезоне в обтяжку, через который поклонникам было несложно разглядеть грудь. Инцидент произошел во время исполнения песни «На Титанике», которую артистка посвятила солисту группы «Rammstein».

На вопрос ведущего мероприятия Максима Галкина, заранее ли было задумано слегка обнажиться Лолите, исполнительница ответила, что хочет остаться «единственной толстой певицей на нашей эстраде». 53-летняя артистка выступила на летнем фестивале «Жара», который прошел с 27 по 30 июля в столице Азербайджана — Баку. До этого Лолита выложила на своей страничке в Instagram фото с сувенирами от организаторов фестиваля — таблетками от похмелья и презервативами, пишет издание «Дни.ру».

Подписчиков фото с контрацептивами и пилюлями возмутило. Пользователи соцсети обратили внимание на то, что артистка вот уже шесть лет замужем. В ответ Лолита сообщила, что презервативы на фестивале ей не пригодились, а те, кто встретил на фестивале свою любовь, должен чувствовать себя защищенными.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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