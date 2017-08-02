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02 августа 2017
Главные новости Москвы
12:20  02 августа 2017 0

На репетиции парада в Санкт-Петербурге Шойгу перепутали с Путиным. ВИДЕО

Сергей Шойгу, шойгу сергей
Шойгу назвали «товарищем верховным главнокомандующим»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети появился видеоролик с забавной ошибкой командующего Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. Обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, адмирал назвал его «товарищем верховным главнокомандующим».

Согласно Конституции России, верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации — Владимир Путин.

Как отмечает портал Politonline, такое обращение озадачило Шойгу: он прервал доклад и объяснил адмиралу, как правильно к нему обращаться. Поскольку ранее некоторые эксперты называли Шойгу возможным преемником Путина на посту президента страны, журналисты и блогеры назвали оговорку «судьбоносной».

Наталья Володина
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