В Сети появился видеоролик с забавной ошибкой командующего Главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге. Обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу, адмирал назвал его «товарищем верховным главнокомандующим».
Согласно Конституции России, верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации — Владимир Путин.
Как отмечает портал Politonline, такое обращение озадачило Шойгу: он прервал доклад и объяснил адмиралу, как правильно к нему обращаться. Поскольку ранее некоторые эксперты называли Шойгу возможным преемником Путина на посту президента страны, журналисты и блогеры назвали оговорку «судьбоносной».