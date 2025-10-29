Многие в США надеются, что отношения с РФ еще можно восстановить Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В США, когда президентом был Барак Обама, в отношениях c Москвой наступил «внешнеполитический провал». Такое мнение высказала член палаты американских представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Стоит отметить, что президенты (США — прим. URA.RU) от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом», — пояснила собеседница РИА Новостей.

Луна заявила, что реальная позиция движения «Америка прежде всего» заключается в стремлении к установлению взаимопонимания с Россией. Это подразумевает содействие мирному урегулированию украинского конфликта посредством переговоров и компромиссов.

