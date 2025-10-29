Логотип РИА URA.RU
Назван неутешительный для россиян факт об условиях по ипотеке

«Известия»: рыночная ипотека почти недоступна россиянам из-за высоких ставок
30 октября 2025 в 04:57
Рыночная ипотека стала менее доступной для россиян

Рыночная ипотека стала менее доступной для россиян

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыночная ипотека оказалась почти недоступной для жителей России. Об этом рассказал независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.

«Сама по себе рыночная ипотека на сегодняшний недоступна для потенциальных покупателей. Процентная ставка [по ипотеке] в 19% неподъемная. А ежемесячные платежи в разы выше тех же арендных платежей», — разъясняет эксперт в беседе с «Известиями». 

В России уровень рыночной ипотеки в 2025 году остается невысоким — минимальное значение, по словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, составляет лишь 18%. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «100 проектов России. Строительство». Ранее на рыночную ипотеку приходилось 70% сделок.

