В аэропорту Домодедово введен план «Ковер»
30 октября 2025 в 05:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Домодедово на время запретил взлет и посадку воздушных судов. Данные меры объяснили обеспечением безопасности полетов. Об ограничениях рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
