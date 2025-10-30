Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В аэропорту Домодедово введен план «Ковер»

30 октября 2025 в 05:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Аэропорт Домодедово на время запретил взлет и посадку воздушных судов. Данные меры объяснили обеспечением безопасности полетов. Об ограничениях рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал