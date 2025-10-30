Собянин: в Москве ликвидирован беспилотник
30 октября 2025 в 05:38
Фото: © URA.RU
Беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку атаки на Москву, был нейтрализован. На территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
