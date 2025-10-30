Логотип РИА URA.RU
Собянин: в Москве ликвидирован беспилотник

30 октября 2025 в 05:38
Фото: © URA.RU

Беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку атаки на Москву, был нейтрализован. На территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

