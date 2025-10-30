Росавиация закрыла аэропорт Внуково
30 октября 2025 в 05:06
Фото: © URA.RU
Аэропорт Внуково на время запретил взлет и посадку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. С таким сообщением выступил представитель Росавиации Артем Кореняко.
