Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
30 октября 2025 в 05:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Системы ПВО успешно перехватили два дрона, направлявшихся в сторону столицы России. На место падения частей беспилотника выехали специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
