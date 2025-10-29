Названо неутешительное для Зеленского число сбежавших с Украины молодых парней

Молодые люди призывного возраста массово покидают Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Почти сто тысяч молодых граждан Украины в возрасте 18–22 лет покинули страну после отмены Киевом ограничений для этой возрастной категории на выезд за границу. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на статистику пограничной службы Польши.

«За последние два месяца после того, как Владимир Зеленский смягчил правила выезда, страну покинули почти 100 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста», — пишет The Daily Telegraph. В материале также приводится сравнение, в соответствии с которым численность всей британской армии сегодня составляет около 70 тысяч человек.