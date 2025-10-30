Мэр Москвы сообщил об атаке БПЛА на Москву
30 октября 2025 в 05:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Очередной вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, был уничтожен. На месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
