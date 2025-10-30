Логотип РИА URA.RU
Собянин сообщил о пяти сбитых при попытке атаковать Москву дронов

30 октября 2025 в 05:48
Сергей Собянин сообщил, что на месте сбитых БПЛА работают экстренные службы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Москве силами системы противовоздушной обороны Минобороны РФ были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов, совершавших попытку подлететь к городу ночью 30 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале. Всего за ночь было сбито пять вражеских дронов, уточнил мэр.

Оперативные службы продолжают обследовать район падения обломков. В ночь с 29 на 30 октября сразу несколько регионов Российской Федерации подверглись атакам со стороны украинских БПЛА.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

