Собянин сообщил о пяти сбитых при попытке атаковать Москву дронов
Сергей Собянин сообщил, что на месте сбитых БПЛА работают экстренные службы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Москве силами системы противовоздушной обороны Минобороны РФ были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов, совершавших попытку подлететь к городу ночью 30 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале. Всего за ночь было сбито пять вражеских дронов, уточнил мэр.
Оперативные службы продолжают обследовать район падения обломков. В ночь с 29 на 30 октября сразу несколько регионов Российской Федерации подверглись атакам со стороны украинских БПЛА.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
