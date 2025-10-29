Логотип РИА URA.RU
Росавиация закрыла четыре российских аэропорта

30 октября 2025 в 04:59
Фото: © URA.RU

Аэропорты Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и Ярославля (Туношна) временно ограничили взлет и посадку воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Следующий материал