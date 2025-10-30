В Пензенской области области введен «Ковер»
30 октября 2025 в 05:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В нескольких районах области введен режим оперативного плана «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
