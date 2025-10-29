Взорвавшего машину военного завербовали через Mobile Legends
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Мужчина, обвиняемый в подрыве автомобиля офицера ВС РФ в Москве, был завербован для совершения теракта через онлайн-игру Mobile Legends. Организаторы преступления искали в игре людей, негативно относящихся к политике РФ и готовых за деньги совершать теракты. Об этом говорится в судебных материалах.
«Организаторы преступной группы искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма. В онлайн-игре Mobile Legends: Bang Bang организаторы преступной группы познакомились Серебряковым и вовлекли для совершения террористических актов», — сказано в судебных материалах, с которым ознакомился ТАСС.
Обвиняемый Евгений Серебряков* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший аналитик банка, разделял взгляды противников СВО. По данным следствия, за совершение теракта координаторы пообещали ему переезд на Украину и гражданство. Серебряков установил слежку за полковником ВС РФ, изготовил взрывное устройство и разместил его под автомобилем жертвы на севере Москвы в июле 2024 года. В результате взрыва военнослужащий и его супруга получили ранения, полковнику ампутировали стопу.
После задержания обвиняемый признал вину и сообщил, что заложил бомбу под автомобилем по указанию СБУ. Он был объявлен в международный розыск, задержан в Турции и экстрадирован в Москву.
