Происшествия

Беспилотники массово атаковали регионы РФ, закрыли сразу пять аэропортов: трансляция

Беспилотники массово атаковали регионы РФ, закрыли сразу пять аэропортов
30 октября 2025 в 05:14
Украинские дроны были замечены сразу в нескольких регионах РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 30 октября сразу несколько регионов РФ оказались под атакой украинских дронов. На фоне этого Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Волгограда, Ярославля, Саратова, Калуги и Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о паре сбитых дронов. Последние новости об атаках БПЛА на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

05:25 В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации.

05:32Два беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, доложил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

05:38 План «Ковер» введен над рядом районов Пензенской области. Об этом предупредил жителей губернатор Олег Мельниченко.

05:40 Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

05:48 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Череповец. Об этом заявил представитель Росавиации.

05:49 Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбили ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом написал в своем telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Украинские атаки по российским регионам

