При строительстве трассы М-12 от Москвы до Тюмени повреждено 600 км автодорог

Трассу М-12 «Восток» планируют продлить до Тюмени в 2026 году
При строительстве трассы М‑12 «Восток» (Москва — Тюмень) обнаружили проблему: на восстановление 600,5 км региональных и межмуниципальных дорог в Нижегородской области нет утвержденного финансирования. Дороги серьезно пострадали из ‑за интенсивного движения грузовиков со стройматериалами для магистрали. Ремонт поврежденных участков потребует 12,8 млрд рублей, но источники средств до сих пор не определены, сообщает издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.
«Счетная палата выявила отсутствие в бюджетах разных уровней запланированных средств на восстановление региональных и межмуниципальных дорог Нижегородской области по итогам строительства скоростной магистрали М-12 „Восток“ (Москва — Тюмень). Во время строительства эти дороги были повреждены грузовым транспортом, возившим строительные материалы для скоростной трассы», — сообщает РБК.
Соглашения между Минтрансом, ГК «Автодор» и правительством Нижегородской области на ремонт дорог были подписаны в феврале 2025 года. К маю отремонтировали лишь 107,2 км из 234,9 км, предусмотренных соглашениями. Еще по 734,1 км подготовлены проекты меморандумов, но они остаются неподписанными Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В результате почти 600 км дорог не имеют четкого плана восстановления, а вопрос выделения 12,8 млрд рублей остается открытым.
