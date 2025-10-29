При строительстве трассы М-12 от Москвы до Тюмени повреждено 600 км автодорог

Трассу М-12 «Восток» планируют продлить до Тюмени в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

При строительстве трассы М‑12 «Восток» (Москва — Тюмень) обнаружили проблему: на восстановление 600,5 км региональных и межмуниципальных дорог в Нижегородской области нет утвержденного финансирования. Дороги серьезно пострадали из ‑за интенсивного движения грузовиков со стройматериалами для магистрали. Ремонт поврежденных участков потребует 12,8 млрд рублей, но источники средств до сих пор не определены, сообщает издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

«Счетная палата выявила отсутствие в бюджетах разных уровней запланированных средств на восстановление региональных и межмуниципальных дорог Нижегородской области по итогам строительства скоростной магистрали М-12 „Восток“ (Москва — Тюмень). Во время строительства эти дороги были повреждены грузовым транспортом, возившим строительные материалы для скоростной трассы», — сообщает РБК.