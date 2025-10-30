Беспилотник атаковал Москву
30 октября 2025 в 05:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Средства ПВО перехватили в небе еще один дрон, стремившийся атаковать столицу РФ. На месте падения его частей работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
