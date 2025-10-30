Логотип РИА URA.RU
Россиянам рассказали о лайфхаке, который повышает зарплату в среднем на треть

«Известия»: на удаленке работодатели начинают платить сотрудникам больше
30 октября 2025 в 05:31
У сотрудников, работающих из дома, рост зарплат осуществляется за счет премирования

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На российском рынке после перевода на удаленку премии сотрудников вырастают на 25–35%. К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ.

«В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса. Премия за удаленку доходит до 25–35%», — на данные исследования ссылаются «Известия».

Самые высокие доходы при дистанционной занятости сейчас предлагают специалистам в сферах IT, аналитики и консалтинга. Лидирующие позиции занимают дата-сайентисты и DevOps-инженеры, их медианные ежемесячные заработки достигают 251,4 и 250,9 тысячи рублей соответственно.

Следом в рейтинге располагаются агент по недвижимости с показателем 212,9 тысячи рублей, системный аналитик — 201 тысяча рублей, а также менеджер или консультант по стратегии, чьи медианные доходы составляют 200 тысяч рублей. Кроме того, в топ-10 профессий вошли брокер, программист, системный инженер, сетевой инженер и BI-аналитик.

Летом в Госдуме предлагали переводит офисных работников на удаленку в период сильной непогоды. При этом весной прослеживалсь тенденция — российские работодатели все чаще отказывались от удаленного формата, предпочитая видеть своих сотрудников в офисе.

