Россиянам рассказали о лайфхаке, который повышает зарплату в среднем на треть

У сотрудников, работающих из дома, рост зарплат осуществляется за счет премирования Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На российском рынке после перевода на удаленку премии сотрудников вырастают на 25–35%. К таким выводам пришли аналитики НИУ ВШЭ.

«В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса. Премия за удаленку доходит до 25–35%», — на данные исследования ссылаются «Известия».

Самые высокие доходы при дистанционной занятости сейчас предлагают специалистам в сферах IT, аналитики и консалтинга. Лидирующие позиции занимают дата-сайентисты и DevOps-инженеры, их медианные ежемесячные заработки достигают 251,4 и 250,9 тысячи рублей соответственно.

Следом в рейтинге располагаются агент по недвижимости с показателем 212,9 тысячи рублей, системный аналитик — 201 тысяча рублей, а также менеджер или консультант по стратегии, чьи медианные доходы составляют 200 тысяч рублей. Кроме того, в топ-10 профессий вошли брокер, программист, системный инженер, сетевой инженер и BI-аналитик.