БПЛА, летевший в Москву, сбили на подлете к столице
30 октября 2025 в 05:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Система ПВО ликвидировала беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время на территории, где обнаружены его обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
