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02 августа 2017
Главные новости Москвы
16:13  02 августа 2017 0

Верховная Рада намерена изменить минские соглашения, введя в процесс США

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада
Рада собирается позвать участвовать в минских соглашениях американцевФото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине
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Минские соглашения нуждаются в реформировании. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции украинского Оппозиционного блока Юрий Бойко.

По мнению Бойко, должна быть создана «дорожная карта», а также необходимо к нормандскому формату (Россия, Франция, Германия и Украина) привлечь США. Депутат считает, что на линию разграничения должны быть введены «голубые каски», чтобы остановить стрельбу, а уже затем можно будет перейти к политическим переговорам в рамках минских соглашений.

«Сейчас надо менять их формат, менять наполнение», — приводит RT слова украинского депутата, опубликованные на сайте Оппозиционного блока. Бойко при этом признал, что ужесточение санкций в отношении России не приводит к урегулированию ситуации на Донбассе.

Ране в интервью «Национальной службе новостей» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал призыв лидеров «нормандской четвёрки» прекратить вести огонь в Донбассе. «Киев, получив очередную помощь со стороны Америки, активно готовится к военным действиям (стягивает тяжёлую технику и так далее). Я думаю, Германии и Франции стоит наконец-то взяться за ум и выполнять свои функции гаранта исполнения минских соглашений со стороны Киева», отметил политолог. Он подчеркнул, что конфликт на Донбассе невозможно решить с помощью отряда миротворцев.

Нина Калинина
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