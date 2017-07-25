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25 июля 2017
15:24  25 июля 2017 0

Меркель и Макрон потребовали прекратить огонь в Донбассе

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
После переговоров "нормандской четверки" Макрон (слева) и Меркель (справа) сделали совместное заявлениеФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Война на Украине
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Франция и Германия требуют немедленно остановить нарушение режима прекращения огня в Донбассе. С совместным заявлением по этому поводу выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Совместное заявление Макрон и Меркель сделали по итогам состоявшегося 24 июля телефонного разговора «Нормандской четверки», который длился более двух часов, сообщает портал «Утро.ру». Лидеры стран сошлись во мнении, что надо предпринять меры, которые позволят защитить гражданскую инфраструктуру от разрушений, а также избежать гуманитарной катастрофы.

Как отметил в разговоре с «Национальной службой новостей» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, призыв Меркель и Макрона в первую очередь был направлен Киеву. Он напомнил, что власти Украины, получив очередную помощь со стороны США, активно готовятся к военным действиям.

«Я думаю, Германии и Франции стоит наконец-то взяться за ум и выполнять свои функции гаранта исполнения минских соглашений со стороны Киева. Обе стороны выступает в глупой роли: они пытаются показать, что являются участниками процесса, но де-факто они отказались от этого ещё два года назад», — предположил Мухин.

В «Нормандскую четверку», напомним, входят ФРГ, Франция, Россия и Украина. Накануне главы этих стран обсудили гуманитарные, политические и экономические вопросы и потребовали прекратить нарушение режима прекращения огня. 22 июля МИД Германии признал провал перемирия в Донбассе, объявленного с 24 июня. «После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — говорится в заявлении МИД.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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