Пенсионерки едва не устроили драку за бесплатную кашу. ВИДЕО

Празднование национального удмуртского праздника «Выль» в Ижевске едва не закончилось массовой дракой пенсионерок. На праздник пришло более 1,5 тысяч человек, которые устроили потасовку из-за раздачи бесплатной каши.
Еду стали раздавать после освящения каши и урожая, передает Izhlife. Пожилые женщины заранее выстроились за ней в очередь и сразу начали толкаться, кричать и выхватывать чистые тарелки у тех, кто накладывал кашу.
Очередь за кашей была огромна
На записи слышно, как один из посетителей тщетно пытается призвать их к порядку: «Люди, Вас снимают, какие Вы дикие!» Его призыв пенсионерки оставили без внимания и продолжили потасовку за бесплатную еду.