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03 августа 2017
19:57  03 августа 2017 0

Пенсионерки едва не устроили драку за бесплатную кашу. ВИДЕО

каша-липучка
Пожилые женщины накинулись на нее сразу после того, как еду освятилиФото: Facebook Андрея Альшевских

Празднование национального удмуртского праздника «Выль» в Ижевске едва не закончилось массовой дракой пенсионерок. На праздник пришло более 1,5 тысяч человек, которые устроили потасовку из-за раздачи бесплатной каши.

Еду стали раздавать после освящения каши и урожая, передает Izhlife. Пожилые женщины заранее выстроились за ней в очередь и сразу начали толкаться, кричать и выхватывать чистые тарелки у тех, кто накладывал кашу.

Очередь за кашей была огромна

На записи слышно, как один из посетителей тщетно пытается призвать их к порядку: «Люди, Вас снимают, какие Вы дикие!» Его призыв пенсионерки оставили без внимания и продолжили потасовку за бесплатную еду.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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