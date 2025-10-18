Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Временные ограничения введены в волгоградском аэропорту

19 октября 2025 в 00:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. «Аэропорт Волгоград. Данные меры введены с целью обеспечения безопасности полетов», — оповестил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале. Пассажиров просят следить за онлайн-табло и слушать оповещения в терминале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал