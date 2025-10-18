Временные ограничения введены в волгоградском аэропорту
19 октября 2025 в 00:57
Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. «Аэропорт Волгоград. Данные меры введены с целью обеспечения безопасности полетов», — оповестил пресс-секретарь Артем Кореняко в telegram-канале. Пассажиров просят следить за онлайн-табло и слушать оповещения в терминале.
