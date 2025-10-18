По всем Соединенным Штатам вспыхнули протесты против Трампа

Срочная новость Фото: © URA.RU

В США во всех 50 штатах прошли массовые протесты движения No Kings («Нет Королям») против политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает британское издание The Guardian. "В субботу американцы во всех 50 штатах начали выходить на протесты против администрации Трампа, объединившись вокруг идеи о том, что страна скатывается к авторитаризму и в США не должно быть королей. Мероприятия запланированы более чем в 2700 местах, от небольших городов до мегаполисов", — говорится в публикации издания. По прогнозам, миллионы граждан примут участие в акциях протеста No Kings — второй волне движения, организованного коалицией, уже проводившей масштабный марш в июне. Ожидается, что предстоящий день станет одним из крупнейших в истории США по численности протестующих. Акции совпали с продолжающимся шатдауном, который начался 1 октября, а также с протестами против миграционной политики. Участники демонстраций вышли на улицы с американскими флагами и плакатами «Нет королям» и «Миллиардеры убивают США». Сам Дональд Трамп накануне отреагировал на протесты и обвинения в авторитаризме. Отвечая на вопрос журналистки о связи между шатдауном и массовыми акциями, он заявил: «Некоторые говорят, что хотят продлить все именно из-за этого. Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король». Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Дональд Трамп рассматривает возможность использования регулярных войск для наведения порядка без одобрения конгресса на фоне протестов против миграционной политики. Массовые акции в штате Иллинойс начались еще 10 октября после введения новых мер против нелегальных мигрантов. Эти события стали предысторией масштабных протестов движения No Kings по всей стране.