Трамп: ВС США уничтожили подлодку на пути к стране

19 октября 2025 в 00:13
Трамп ранее объявил войну наркокартелям

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Большая подводная лодка с наркотиками была уничтожена на пути к США вооруженными силами Штатов. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые находились на борту.

По словам лидера США, еще двое выживших злоумышленников отправятся в страны своего происхождения для дальнейшего задержания и судов. Это Эквадор и Колумбия.

