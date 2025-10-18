Трамп: ВС США уничтожили подлодку на пути к стране

Большая подводная лодка с наркотиками была уничтожена на пути к США вооруженными силами Штатов. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые находились на борту.