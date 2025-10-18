Трамп: ВС США уничтожили подлодку на пути к стране
Трамп ранее объявил войну наркокартелям
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Большая подводная лодка с наркотиками была уничтожена на пути к США вооруженными силами Штатов. Об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые находились на борту.
По словам лидера США, еще двое выживших злоумышленников отправятся в страны своего происхождения для дальнейшего задержания и судов. Это Эквадор и Колумбия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.