В десяти российских регионах ввели беспилотную опасность

Опасность беспилотной атаки объявлена в десяти российских регионах. Данное оповещение коснулось жителей Рязанской, Волгоградской, Воронежской, Брянской, Орловской, Херсонской, Курской, Липецкой, Тульской областей. Об этом сообщили губернаторы регионов и МЧС. Граждан просят сохранять спокойствие и держаться в безопасных местах: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. РСЧС также напоминает о запрете на съемку и распространение видео- и фотоматериалов.