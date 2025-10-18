Логотип РИА URA.RU
В десяти российских регионах ввели беспилотную опасность

19 октября 2025 в 00:40
Фото: © URA.RU

Опасность беспилотной атаки объявлена в десяти российских регионах. Данное оповещение коснулось жителей Рязанской, Волгоградской, Воронежской, Брянской, Орловской, Херсонской, Курской, Липецкой, Тульской областей. Об этом сообщили губернаторы регионов и МЧС. Граждан просят сохранять спокойствие и держаться в безопасных местах: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. РСЧС также напоминает о запрете на съемку и распространение видео- и фотоматериалов.

