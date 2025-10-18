Логотип РИА URA.RU
Общество

Заявки о переезде в Россию подали 12,5 тысячи соотечественников

19 октября 2025 в 00:39
Фото: © URA.RU

Более 12,5 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, изъявили желание переехать в Россию по государственной программе с начала 2025 года. Такие данные приводит Миграционная служба МВД РФ. "С начала 2025 года в органы МВД поступило 12 500 заявлений от соотечественников, проживающих за рубежом, об участии в государственной программе по содействию добровольному переселению в Россию", - указано в сообщении миграционной службы. Его цитирует ТАСС. Одновременно с этим первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами и соотечественниками Миграционной службы МВД России полковник полиции Анна Вишнякова посетила с рабочим визитом Псковскую область. Целью поездки стала оценка ситуации в регионе в контексте возможной депортации российских граждан из стран Прибалтики.

