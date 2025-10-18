Калужский аэропорт временно приостановил работу
19 октября 2025 в 00:22
В калужском аэропорту Калуга введены временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. «Аэропорт Калуги (Грабцево). Установленные ограничения направлены на повышение уровня безопасности при осуществлении перелетов», — оповестил пассажиров представитель ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
