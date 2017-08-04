После публикации «URA.RU» в Тобольском районе прокуратура заставила чиновников ликвидировать крупные свалки бытовых отходов. Одну из мусорных куч убрали еще до судебного заседания, вторая обещают увезти в ближайшие недели.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, проверка на территории Санниковского сельского поселения Тобольского района была проведена после публикации материала о несанкционированной свалке отходов. Оказалось, что свалок две: одна из них находилась в 600 метрах от села Санниково, другая в 700 метрах от деревни Маслова.
Прокурорские работники обратились в суд с иском в администрации Санниковского сельского поселения, потребовав убрать незаконные кучи мусора. Около Санниково свалку убрали еще до суда, который прошел 3 августа. Что касается второго полигона, то по решению суда, его нужно очистить до первого октября. Прокурорские работники контролируют ситуацию.
О несанкционированной свалке корреспонденту «URA.RU» рассказал ветеран боевых действий в Сирии Айвар Марганов, который после возвращения в родное село стал знаменитым активистом-экологом. Солдат смонтировал ролик о растущей на окраине деревни свалке.
После публикации материала «URA.RU» в отставку ушел глава села Санниково Чамалитин Отногулов.