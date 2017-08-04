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04 августа 2017
Главные новости Москвы
17:03  04 августа 2017 0

Путин потратил два часа на погоню за щукой в ледяной воде

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Президент нашел пару дней на отдыхФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Владимир Путин во время подводной рыбалки два часа гонялся за щукой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин никак не мог подстрелить рыбу, однако после долгой погони все-таки добился своего, пишет RT.

Известно, что президент побывал в труднодоступной тайге, после чего катался на квадроцикле и искупался в озере, вода которого не прогревается выше отметки в 17 градусов.

Отметим, что на рыбалку в Туву президент заехал на два дня по пути в Амурскую область. Во время отдыха российского лидера сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.

Лев Истомин
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