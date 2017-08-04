Президент Владимир Путин во время подводной рыбалки два часа гонялся за щукой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин никак не мог подстрелить рыбу, однако после долгой погони все-таки добился своего, пишет RT.
Известно, что президент побывал в труднодоступной тайге, после чего катался на квадроцикле и искупался в озере, вода которого не прогревается выше отметки в 17 градусов.
Отметим, что на рыбалку в Туву президент заехал на два дня по пути в Амурскую область. Во время отдыха российского лидера сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-Оол.