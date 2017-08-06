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06 августа 2017
19:01  06 августа 2017 0

Китай построил огромную антенну для поиска инопланетян. ФОТО

Китайцы хотят первыми доказать существование пришельцевФото: Pixabay

В Китае построили новейший и самый крупный в мире радиотелескоп для поиска внеземных цивилизаций, сообщает «Политэксперт». Система FAST обошлась государству в 180 млн долларов. Диаметр приемной тарелки составляет 500 метров. Также известно о том, что власти выселили часть населения с близлежащей территории, чтобы избежать «засветки» устройства наземными источниками.

Устройство, уверяют китайские ученые, способно улавливать слабейшие радиосигналы, идущие из глубин космоса. Также специалисты из Поднебесной надеются стать первыми землянами, кто зафиксирует наличие иных цивилизаций во Вселенной. Текущий лидер по поиску инопланетян — обсерватория в Аресибо — значительно уступает системе FAST.

Сейчас Китайское астрономическое общество ищет кандидатуры на вакансию главы группы по поиску внеземных цивилизаций. Специалиста ожидает зарплата в 1,2 млн долларов в год.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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