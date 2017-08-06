Скончалась автор песни «Ой, мороз, мороз»

20:44 06 августа 2017 0

Сложно поверить, что песня про мороз и коня написана в середине 1950-х Фото: Википедия

На 94-м году жизни в Воронеже умерла заслуженный работник культуры России Мария Уварова, которая считается автором песни «Ой, мороз, мороз». О кончине автора советского, а затем и российского хита сообщили ТАСС в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

В своем время Уварова написала книгу, в которой подробно рассказала, как сочинила песню, впоследствии ставшей народной. По ее словам, «Ой, мороз, мороз» была написана в 1954 году для дуэта с супругом для Воронежского хора. После студийной записи ее имя не было указано на грампластинке, разбираться с этим женщина не стала. Песня «Ой, мороз, мороз» не значится в сборниках народных песен, однако авторство до сих пор установить не удавалось. Известно, что кроме Марии Уваровой на роль автора никто не претендовал.

Уварова родилась в Воронежской области, где была солисткой местного хора. Там она познакомилась с мужем Александром. Позднее супруги уехали в Липецкую область и в 1969 году создали там ансамбль народной песни «Россиянка».