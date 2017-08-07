На орбите Земли расположены сразу несколько спутников инопланетян, сведениях о которых NASA скрывает, чтобы не пугать жителей нашей планеты. Такое мнение уфологов приводит «Федеральное агентство новостей».
Как утверждают исследователи-любители, еще до запуска первого космического спутника Советским союзом в 1957 году, на орбите были обнаружены загадочные тела человекоподобного происхождения. Более того, в 1954 году спецслужбы США располагали фотографиями инопланетных объектов, однако позже они были засекречены. Известно, что один из инопланетных спутников назван «Черным рыцарем».
Уфологи сообщают, что за последние 70 лет неоднократно получали сигналы от орбитальных НЛО. По их версии, инопланетный привет летел на нашу планету не менее 13 тысяч лет из системы Волопаса, где находится Эпсилон.