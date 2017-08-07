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07 августа 2017
06 августа 2017
02:50  07 августа 2017 0

Уфологи: NASA давно знает об инопланетных спутниках на орбите Земли

По мнению исследователей, один из НЛО находится на орбите более 70 летФОТО: Youtube.com

На орбите Земли расположены сразу несколько спутников инопланетян, сведениях о которых NASA скрывает, чтобы не пугать жителей нашей планеты. Такое мнение уфологов приводит «Федеральное агентство новостей».

Как утверждают исследователи-любители, еще до запуска первого космического спутника Советским союзом в 1957 году, на орбите были обнаружены загадочные тела человекоподобного происхождения. Более того, в 1954 году спецслужбы США располагали фотографиями инопланетных объектов, однако позже они были засекречены. Известно, что один из инопланетных спутников назван «Черным рыцарем».

Уфологи сообщают, что за последние 70 лет неоднократно получали сигналы от орбитальных НЛО. По их версии, инопланетный привет летел на нашу планету не менее 13 тысяч лет из системы Волопаса, где находится Эпсилон.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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