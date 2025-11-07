Трамп рассказал о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
07 ноября 2025 в 05:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В вопросе урегулирования Украинского конфликта достигнут значительный прогресс. С таким заявлением президент США Дональд Трамп в Белом Доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал