Польский министр анонсировал долгосрочную помощь Украине
Многие европейские партнеры нацелены продолжать спонсировать киевский режим
Евросоюзу необходимо приготовиться к тому, чтобы в течение трех лет продолжать обеспечивать Киев военными ресурсами. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача — обеспечить ее ресурсами для продолжения работы», — сказал польский министр иностранных дел в эфире телеканала TVP World.
По мнению экспертов, сейчас в Варшаве развернули масштабную программу подготовки добровольцев. Польша регулярно направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил и вскоре страна получит мощные сухопутные войска среди государств Европы.
При этом в Кремле считают, что поставки вооружения на Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Это — заявляют в Москве — игра с огнем.
