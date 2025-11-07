Многие европейские партнеры нацелены продолжать спонсировать киевский режим Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюзу необходимо приготовиться к тому, чтобы в течение трех лет продолжать обеспечивать Киев военными ресурсами. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача — обеспечить ее ресурсами для продолжения работы», — сказал польский министр иностранных дел в эфире телеканала TVP World.

По мнению экспертов, сейчас в Варшаве развернули масштабную программу подготовки добровольцев. Польша регулярно направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил и вскоре страна получит мощные сухопутные войска среди государств Европы.

Продолжение после рекламы