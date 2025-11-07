Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Польский министр анонсировал долгосрочную помощь Украине

Польша призвала Европу обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года
07 ноября 2025 в 05:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Европейские партнеры Украины нацелены продолжать спонсировать конфликт

Многие европейские партнеры нацелены продолжать спонсировать киевский режим

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюзу необходимо приготовиться к тому, чтобы в течение трех лет продолжать обеспечивать Киев военными ресурсами. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача — обеспечить ее ресурсами для продолжения работы», — сказал польский министр иностранных дел в эфире телеканала TVP World.

По мнению экспертов, сейчас в Варшаве развернули масштабную программу подготовки добровольцев. Польша регулярно направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию вооруженных сил и вскоре страна получит мощные сухопутные войска среди государств Европы.

Продолжение после рекламы

При этом в Кремле считают, что поставки вооружения на Украину мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Это — заявляют в Москве — игра с огнем.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал