Кетовский районный суд перенес дату оглашения приговора главе Кетовского района Александру Носкову, обвиняемому в получении взяток и превышении должностных полномочий, на 14 августа. Об этом «URA.RU» сообщил участник процесса.
В суде пояснили, что заседание перенесено по техническим причинам.
По версии следствия, в 2013 году Александр Носков, будучи главой Кетовского сельсовета, получил от знакомого три взятки по 100 тысяч рублей, за что помог купить по низкой цене крупные участки под застройку в престижных районах. Знакомый Носкова заплатил 50 тысяч рублей за землю, реальная цена которой 4 млн рублей.
Прокурор просит назначить обвиняемому пять с половиной лет лишения свободы, а также штраф в размере 5,5 млн рублей. Сам подсудимый вину не признает. Приговор планировалось огласить в понедельник, 7 августа.