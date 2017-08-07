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Главные новости Курганской области
12:50  07 августа 2017 0

Приговор главе «курганской Рублевки» отложили

Встреча главы Кетовского района Александра Носкова с жителями поселка Старый Просвет. Кетовский район Курганская обл, носков александр
Александр Носков услышит вердикт 14 августаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кетовский районный суд перенес дату оглашения приговора главе Кетовского района Александру Носкову, обвиняемому в получении взяток и превышении должностных полномочий, на 14 августа. Об этом «URA.RU» сообщил участник процесса.

В суде пояснили, что заседание перенесено по техническим причинам.

По версии следствия, в 2013 году Александр Носков, будучи главой Кетовского сельсовета, получил от знакомого три взятки по 100 тысяч рублей, за что помог купить по низкой цене крупные участки под застройку в престижных районах. Знакомый Носкова заплатил 50 тысяч рублей за землю, реальная цена которой 4 млн рублей.

Прокурор просит назначить обвиняемому пять с половиной лет лишения свободы, а также штраф в размере 5,5 млн рублей. Сам подсудимый вину не признает. Приговор планировалось огласить в понедельник, 7 августа.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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