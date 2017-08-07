{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
22:36  07 августа 2017 0

Стало известно, кто разбил брак Абрамовича и Жуковой. ФОТО

Олигарх увлекся балериной, его жена - журналистомФото: depositphotos.com

СМИ узнали, кто мог повлиять на развод миллиардера Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что бизнесмен мог влюбиться в балерину Диану Вишневу, а Жукова — в журналиста Дерека Бласберга.

Жукова неоднократно появлялась на модных тусовках в сопровождении журналиста. Их фото, порой весьма откровенные, вызывали интерес подписчиков в Instagram. В свою очередь отношения хозяина футбольного клуба «Челси» с Вишневой обсуждали после их знакомства на закрытом ужине. После этого Абрамович стал спонсором одного из проектов балерины.

Как напоминает «Национальная служба новостей», олигарх и его жена решили развестись после 10 лет брака. Детей Аарона и Лею они будут воспитывать совместно.

1/1
Дерек с Дарьей на пижамной вечеринке Фото: Instagram derekblasberg

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров