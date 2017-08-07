Стало известно, кто разбил брак Абрамовича и Жуковой. ФОТО

СМИ узнали, кто мог повлиять на развод миллиардера Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что бизнесмен мог влюбиться в балерину Диану Вишневу, а Жукова — в журналиста Дерека Бласберга.
Жукова неоднократно появлялась на модных тусовках в сопровождении журналиста. Их фото, порой весьма откровенные, вызывали интерес подписчиков в Instagram. В свою очередь отношения хозяина футбольного клуба «Челси» с Вишневой обсуждали после их знакомства на закрытом ужине. После этого Абрамович стал спонсором одного из проектов балерины.
Как напоминает «Национальная служба новостей», олигарх и его жена решили развестись после 10 лет брака. Детей Аарона и Лею они будут воспитывать совместно.