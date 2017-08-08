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08 августа 2017
07 августа 2017
01:34  08 августа 2017 0

В Крыму более 100 тысяч человек остались без света

Рефтинская ГРЭС. Пос. Рефтинский, электростанция
В Крыму введен график временного отключения электроэнергии.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Крыму и Севастополе введен график временного отключения электроснабжения. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, на полуострове без света остались 108 тысяч человек.

Отмечается, что в Севастополе остались без электричества 24,8 тысяч человек, а в республике Крым — 83,9. «Отключены бытовые потребители, часть промышленных предприятий. Мощность отключенных потребителей — 70 МВт», — говорится в сообщении Минэнерго.

Причиной временных отключений стало превышение объема потребления электроэнергии из-за использования кондиционеров и вентиляторов. «Крымэнерго» призывает местных жителей экономнее расходовать ресурсы в вечерние часы.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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