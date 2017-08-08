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08 августа 2017
07 августа 2017
03:22  08 августа 2017 0

Мантии героев «Игры престолов» оказались ковриками из IKEA. ФОТО

Коврики искусственно состаривали, придавая им поношенный вид.ФОТО: digitalspyuk

Мишель Клэптон, художник по костюмам сериала «Игра престолов», призналась, что меховые накидки стражей Ночного дозора сделаны из ковров IKEA.

В 2016 году Клэптон выступила в Центре Гетти в Лос-Анджелесе, где рассказывала от том, как создавались костюмы героям популярного сериала. «Мы разрезали ковры, а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», — рассказала Клэптон. Также она добавила, что шкуры стражей искусственно состаривали и придавали им поношенный вид, для этого их специально окрашивали и шлифовали наждачной бумагой, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На прошлой неделе хакеры совершили атаку на сайт телеканала HBO, транслирующего сериал, и выкрали четвертый эпизод нового сезона. Фанаты оценили поступок киберпреступников и моментально распространили неожиданный «подарок» по торрент-трекерам, напоминает «Дни.ру».

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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