Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Лолита, Киркоров, Гагарина и другие звезды выступили на юбилейном «Золотом граммофоне»

На юбилейной XXX церемонии «Золотом граммофоне» выступили звезды
31 октября 2025 в 03:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юбилейная XXX церемония прошла на сцене "ВТБ Арены" в Москве

Юбилейная XXX церемония прошла на сцене «ВТБ Арены» в Москве

Фото: Илья Московец © URA.RU

На юбилейной XXX церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон» исполнили свои хиты народные артисты России Филипп Киркоров и Юрий Антонов, певицы Лолита и Полина Гагарина. Концерт проходит на сцене «ВТБ Арены» в Москве 30 и 31 октября.

«Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной музыкальной премии „Золотой граммофон“ в четверг. Юбилейная XXX церемония музыкальной премии проходит 30 и 31 октября на сцене „ВТБ Арены“ в Москве. Ведущими вечера выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков», — сообщает РИА Новости.

На сцене также выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков с хитом «Аэропорты», Валерия с композицией «Часики», Дмитрий Маликов с «Ты одна, ты такая». Для гостей концерта также выступили группы «Дискотека Авария», Reflex, Uma2rman, «Иванушки International», «Город 312» и другие артисты отечественной эстрады.

Продолжение после рекламы

«Золотой Граммофон» — премия, учрежденная радиостанцией «Русское радио» в 1996 году, проводится ежегодно и определяет лучших исполнителей на основе голосов слушателей, чьи песни чаще всего звучат в эфире. За 29 лет существования церемонии вручено около 750 статуэток, а рекордсменом остается Филипп Киркоров с более чем двадцатью наградами. Юбилейная XXX статуэтка 2025 года стала ювелирным произведением искусства, выполненной из золота 999 пробы и инкрустрированной 240 кристаллами, на изготовление которой ушло более ста часов ручной работы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал