Лолита, Киркоров, Гагарина и другие звезды выступили на юбилейном «Золотом граммофоне»

На юбилейной XXX церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон» исполнили свои хиты народные артисты России Филипп Киркоров и Юрий Антонов, певицы Лолита и Полина Гагарина. Концерт проходит на сцене «ВТБ Арены» в Москве 30 и 31 октября.

«Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной музыкальной премии „Золотой граммофон“ в четверг. Юбилейная XXX церемония музыкальной премии проходит 30 и 31 октября на сцене „ВТБ Арены“ в Москве. Ведущими вечера выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков», — сообщает РИА Новости.

На сцене также выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков с хитом «Аэропорты», Валерия с композицией «Часики», Дмитрий Маликов с «Ты одна, ты такая». Для гостей концерта также выступили группы «Дискотека Авария», Reflex, Uma2rman, «Иванушки International», «Город 312» и другие артисты отечественной эстрады.

