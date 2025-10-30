Лолита, Киркоров, Гагарина и другие звезды выступили на юбилейном «Золотом граммофоне»
Юбилейная XXX церемония прошла на сцене «ВТБ Арены» в Москве
Фото: Илья Московец © URA.RU
На юбилейной XXX церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон» исполнили свои хиты народные артисты России Филипп Киркоров и Юрий Антонов, певицы Лолита и Полина Гагарина. Концерт проходит на сцене «ВТБ Арены» в Москве 30 и 31 октября.
«Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты на концерте юбилейной музыкальной премии „Золотой граммофон“ в четверг. Юбилейная XXX церемония музыкальной премии проходит 30 и 31 октября на сцене „ВТБ Арены“ в Москве. Ведущими вечера выступили народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков», — сообщает РИА Новости.
На сцене также выступили Леонид Агутин и Владимир Пресняков с хитом «Аэропорты», Валерия с композицией «Часики», Дмитрий Маликов с «Ты одна, ты такая». Для гостей концерта также выступили группы «Дискотека Авария», Reflex, Uma2rman, «Иванушки International», «Город 312» и другие артисты отечественной эстрады.
«Золотой Граммофон» — премия, учрежденная радиостанцией «Русское радио» в 1996 году, проводится ежегодно и определяет лучших исполнителей на основе голосов слушателей, чьи песни чаще всего звучат в эфире. За 29 лет существования церемонии вручено около 750 статуэток, а рекордсменом остается Филипп Киркоров с более чем двадцатью наградами. Юбилейная XXX статуэтка 2025 года стала ювелирным произведением искусства, выполненной из золота 999 пробы и инкрустрированной 240 кристаллами, на изготовление которой ушло более ста часов ручной работы.
